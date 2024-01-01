Шкільні автобуси тепер заряджаються від сонячних панелей на даху

Тестовий проєкт перевізника, комунального підприємства Con Edison та транспортного центру V2X охоплює 12 електричних шкільних автобусів на сонячних батареях. Пасажирські машини нової генерації вийшли на заміну автобусам з дизельними моторами. Про це йдеться на сайті First Student.

Демонстраційний проєкт Smart Energy Hub з дюжини електричних шкільних автобусів має довести економічні переваги сонячної енергії. Панелі на даху разом з сонячними батареями утворюють систему генерації чистої енергії, у т.ч. її зберігання в акумуляторах і систему доставлення споживачам.

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Центром є V2X, який йде на крок далі, ніж технологія V2G від автомобіля до мережі. V2X виходить за рамки простого підключення акумуляторів електричних шкільних автобусів до мережі – це включає в себе здатність направляти електроенергію туди, де це необхідно.

У літні місяці, коли автобуси простоюють і потреба міста в енергії зростає, Smart Energy Hub може збільшити потужність, виробляючи додаткову енергію для комунального підприємства Con Edison. За потреби Smart Energy Hub також здатний підтримувати служби екстреної допомоги та лікарні, включаючи HVAC, електроенергію та освітлення.

Сонячний регіон отримуватиме для шкільних автобусів практично дармову енергію. Фото: First Student

На відео нижче, щоб побачити, як працює демонстраційний проєкт Smart Energy Hub у Брукліні. Таким чином, окрім забезпечення здорового та чистого транспорту для дітей, електричні шкільні автобуси представляють можливість створити енергетичну стійкість у громадах, що є критично важливим перед обличчям природних та інших надзвичайних ситуацій.

Завдяки використанню сонячних панелей і інтегрованих технологій зарядки електричні шкільні автобуси можуть діяти як гігантські мобільні батареї, здатні накопичувати та розряджати чисту енергію на інші об’єкти споживання, коли вони не використовуються для транспортування. Свого роду це потужний повербанк для накопичення сонячної енергії й подальшого енергопостачання споживачам.

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Досвід проєкту між First Student і Con Edison вже вивчають інші штати Америки: чиста й порівняно копійчана енергія для шкільних маршрутів у Брукліні стала прикладом для інших.

Тими часом First Student взяв на себе зобов’язання перевести усі свої 30 000 дизельних шкільних автобусів електричні до 2035 року.