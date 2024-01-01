У жовтні ринок автобусів значно просів

У жовтні просів ринок автобусів
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За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 236 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 10% менше, ніж торік.
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Відносно вересня поточного року ринок зменшився майже на 5%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.
Найчастіше у жовтні вперше реєстрували:
Нових:
- Etalon - 33 од.;
- Ataman - 30 од.;
- ZAZ - 28 од.
Вживаних:
- Mercedes-Benz - 31 од.;
- Van Hool - 10 од.;
- Renault - 8 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 938 од. (-31%); вживаних – 713 од. (-19%).