У жовтні ринок автобусів значно просів

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 236 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 10% менше, ніж торік.

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Відносно вересня поточного року ринок зменшився майже на 5%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.

Найчастіше у жовтні вперше реєстрували:

Нових:

Etalon - 33 од.;

Ataman - 30 од.;

ZAZ - 28 од.

Вживаних:

Mercedes-Benz - 31 од.;

Van Hool - 10 од.;

Renault - 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 938 од. (-31%); вживаних – 713 од. (-19%).