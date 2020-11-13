Несмотря на коронавирус и связанные с ним карантин и панику, спрос на роскошные и ультра-премиальные авто в Украине, похоже, не падает.

Вопреки заявлениям Правительства и общей панике с ковид и пандемией, наши сограждане не собираются сдаваться, а, наоборот, обзаводятся новыми и очень недешевыми авто.

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В дни выборов в Украине странным образом “восстал” сын бывшего мэра со своим коллекционным Порше, да и в принципе в нашей стране чудес в последнее время происходят странные и порой непонятные события. Но хватит лирики – перейдем к конкретике.

Состоятельные украинцы завидными темпами раскупают внедорожные Роллс-Ройс и Ламборгини. В октябре уже кто-то приобрел кроссовер Aston Martin DBX, который, скорее всего, является первым в нашей стране. Кроме того, в прошлом месяце на наших дорогах стало больше на один внедорожник Rolls-Royce Cullinan. А еще появился новенький Bentley Flying Spur.

Плюс к этому всему в Украине купили один Continental GT и один BMW 8-Series Coupe, а еще четыре Mercedes-Benz AMG-GT 4-Door и 17 Mercedes-Benz G-Class. Отметим, новый Гелендваген в Украине стоит от 4 с “копейками” миллионов гривен, но часто наши люди выбирают топовые версии стоимостью под 6 миллионов и более.