Незважаючи на коронавірус та пов'язані з ним карантин і паніку, попит на розкішні і ультра-преміальні авто в Україні, схоже, не падає.

Всупереч заявам Уряду і загальній паніці з ковід і пандемією, наші співгромадяни не збираються здаватись, а, навпаки, обзаводяться новими і дуже недешевими авто.

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В дні виборів в Україні дивним чином “повстав” син колишнього мера зі своїм колекційним Порше, та й в принципі в нашій країні чудес останнім часом відбуваються дивні і часом незрозумілі події. Але вистачить лірики - перейдемо до конкретики.

Заможні українці завидними темпами розкуповують позашляхові Роллс-Ройс і Ламборгіні. У жовтні вже хтось придбав кросовер Aston Martin DBX, який, швидше за все, є першим в нашій країні. Крім того, минулого місяця на наших дорогах стало більше на один позашляховик Rolls-Royce Cullinan. А ще з’явився новенький Bentley Flying Spur.

Плюс до цього всього в Україні купили один Continental GT і один BMW 8-Series Coupe, а ще чотири Mercedes-Benz AMG-GT 4-Door і 17 Mercedes-Benz G-Class. Відзначимо, новий Гелендваген в Україні коштує від 4 з “копійками” мільйонів гривень, але часто наші люди вибирають топові версії вартістю під 6 мільйонів і більше.