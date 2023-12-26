Сейчас факторами увеличения цен на топливо в мелком опте являются котировки и рост курса валют.

Прошедшая неделя ознаменовалась ростом мелкооптовых цен на топливо. Хотя и предложений было более чем достаточно, и спрос был незначительным, но рост европейских котировок и ослабление гривны повлияло на ценообразование на этой неделе.

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Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", в течение недели средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,5 грн/л, до 44,25 грн/л, дизельного топлива - на 1 грн/л, до 44,5 грн/л.

Основным поставщиком топлива страны остается юг. В начале недели предложений на приобретение ДТ на этом направлении было много. "Мы приостанавливали на несколько дней продажи, чтобы не толкаться с другими на рынке и не сбивать цену", - рассказал один из трейдеров на юге.

На западе предложений тоже достаточно, а в конце недели они даже увеличились. Как стало известно из telegram-канала "УНТК", у компании появился ресурс в Житомирской и Закарпатской областях по цене 44,40 грн/л и 44,50 грн/л соответственно.

Европейские котировки имели положительную динамику, чего нельзя сказать о курсе валюты в стране. Если в дальнейшем эти факторы будут сохраняться, то на следующей неделе мы можем увидеть еще "плюс" в цене. Но неплохая маржа на топливо в рознице и незначительный спрос, вероятно, удержит цены на потолке от роста вслед за оптовыми ценами.