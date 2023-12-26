Наразі чинниками збільшення цін на пальне в дрібному гурті є котирування і зростання курсу валют.

Минулий тиждень ознаменувався зростанням дрібногуртових цін на пальне. Хоч і пропозицій було більше ніж достатньо, та й попит був незначним, але ріст європейських котирувань і послаблення гривні вплинуло на ціноутворення цього тижня.

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Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», протягом тижня середня вартість бензину марки А-95 збільшилась на 0,5 грн/л, до 44,25 грн/л, дизельного пального — на 1 грн/л, до 44,5 грн/л.

Основним постачальником пального країни залишається південь. На початку тижня пропозицій на придбання ДП на цьому напрямку було багато. «Ми призупиняли на декілька днів продажі, щоб не штовхатися з іншими на ринку й не збивати ціну», — розповів один із трейдерів на півдні.

На заході пропозицій теж достатньо, а наприкінці тижня вони навіть збільшились. Як стало відомо з telegram-каналу «УНТК», у компанії з’явився ресурс у Житомирській і Закарпатській областях за ціною 44,40 грн/л і 44,50 грн/л відповідно.

Європейські котирування мали позитивну динаміку, чого не можна сказати про курс валюти в країні. Якщо надалі ці чинники зберігатимуться, то наступного тижня ми можемо побачити ще «плюс» у ціні. Але непогана маржа на пальне в роздробі й незначний попит, ймовірно, втримає ціни на стелі від зростання вслід за гуртовими цінами.