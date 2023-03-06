В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев написал в своем телеграмм-канале о регистрации очередного законопроекта о рынке подержанных авто в Украине.

Он вместе с коллегами внес законопроект N9083, предусматривающий дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

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"Отмена бессмысленной государственной регистрации б/у автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги", – пишет нардеп.

Поскольку текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД", еще не появился на сайте Верховной рады, подробностей о нем нет. Узнаем о них в ближайшее время.