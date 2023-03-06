У Верховній раді зареєстровано новий законопроєкт.

Народний депутат Україні від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев написав у своєму телеграм-каналі про реєстрацію чергового законопроєкту щодо ринку вживаних авто в Україні.

Він разом з колегами вніс законопроєкт N9083, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

Також цікаво розмитнення у "Дії" відкладається

“Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки”, – пише нардеп.

Оскільки текст законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС" ще не з’явився на сайті Верховної ради, подробиць про нього немає. Дізнаємось про них найближчим чосом.