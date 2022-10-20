Уже середина осени, а значит вскоре погодные условия значительно усложнятся, поэтому самое время подготовить авто к зиме.

В патрульной полиции напомнили о самом главном, что стоит проверить, чтобы быть уверенным, что авто готово к зиме.

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Аккумулятор

Именно с наступлением морозов могут возникать проблемы с запуском двигателя, поэтому заранее позаботьтесь об исправности батареи.

Моторное масло

Вязкость смазки значительным образом влияет на работу двигателя. Перед сезоном холодов стоит проверить и при необходимости заменить масло и масляный фильтр.

Масла и масла Wolf Lubricants обеспечивают высокий уровень качества и эффективности автомобильных двигателей, а также других автокомпонентов, требующих смазки. Ведь опыт работы компании в своей отрасли – более 60 лет.

Тормозная система

Также во время технического обслуживания следует обратить внимание на состояние тормозных колодок, при необходимости подтянуть трос ручного тормоза.

Зимняя резина

Следует ответственно относиться к перепадам температурного режима и осадкам, ведь это влияет на состояние дорожного покрытия и тормозной путь транспортного средства. Зимние шины позволяют автомобилю не скользить и уверенно держать дорогу даже в условиях гололедицы или снега.

Профессионалы рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура падает ниже 7 градусов по Цельсию. В народе говорят, что резину нужно менять одновременно с переводом стрелок часов на зимнее время или с началом отопительного сезона.

Щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Щетки стеклоочистителя должны хорошо очищать поверхность во время осадков и позволять водителю следить за дорожной обстановкой. Специальная жидкость для стеклоомывателя зимой помогает избавиться от льда и снега на лобовом стекле и не замерзает во время мороза. Старайтесь всегда иметь в авто запас жидкости стеклоомывателя, чтобы долить в случае необходимости.

Аварийный набор в автомобиле

В случае непредвиденной ситуации в машине всегда должны быть некоторые инструменты и средства первой помощи: домкрат и запасное колесо, провода для прикуривания, канистра зимнего стеклоомывателя, скребок со щеткой, который поможет очистить авто от снега и льда, буксировочный трос, запасные перчатки, куртка или покрывало.