Вже середина осені, а отже незабаром погодні умови значно ускладняться, тому саме час підготувати авто до зими.

У патрульній поліції нагадали про найголовніше, що варто перевірити, аби бути впевненим що авто готове до зими.

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Акумулятор

Саме з настанням морозів можуть виникати проблеми з запуском двигуна, тому завчасно подбайте про справність батареї.

Моторна олива

В'язкість мастила значним чином впливає на роботу двигуна. Перед сезоном холодів варто перевірити та, за необхідності, замінити масло та масляний фільтр.

Оливи та мастила Wolf Lubricants забезпечують найвищий рівень якості та ефективності автомобільних двигунів, а також інших автокомпонентів, які потребують змащування. Адже досвід роботи компанії у своїй галузі – більш ніж 60 років.

Гальмівна система

Також під час технічного обслуговування слід звернути увагу на стан гальмівних колодок, за необхідності підтягнути трос ручного гальма.

Зимова гума

Слід відповідально ставитися до перепадів температурного режиму та опадів, адже це впливає на стан дорожнього покриття та гальмівний шлях транспортного засобу. Зимові шини дозволяють автомобілю не ковзати та впевнено тримати дорогу навіть в умовах ожеледиці чи снігу.

Професіонали рекомендують змінювати літню гуму на зимову, коли середньодобова температура падає нижче 7 градусів за Цельсієм. У народі кажуть, що гуму потрібно змінювати одночасно з переведенням стрілок годинника на зимовий час або з початком опалювального сезону.

Щітки склоочисника та рідина склоомивача

Щітки склоочисника повинні добре очищувати поверхню під час опадів та дозволяти водію стежити за дорожньою обстановкою. Спеціальна рідина для склоомивача взимку допомагає позбутися льоду та снігу на лобовому склі та не замерзає під час морозу. Намагайтеся завжди мати в авто запас рідини склоомивача, щоб долити у разі необхідності.

Аварійний набір в автомобілі

У разі непередбаченої ситуації в автівці завжди повинні бути деякі інструменти та засоби першої допомоги: домкрат та запасне колесо, дроти для прикурювання, каністра зимового склоомивача, скребок зі щіткою, які допоможуть очистити авто від снігу та льоду, буксирувальний трос, запасні рукавички, куртка або покривало.

До речі що потрібно мати в в автомобілі у військовий час.