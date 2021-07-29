Владелец дома также хранил зенитную пушку, торпеду и целый арсенал автоматов, пистолетов и боеприпасов.

В доме пенсионера из немецкого города Хайкендорф обнаружили танк Panther и целый арсенал времен Второй мировой войны. Теперь нерадивому коллекционеру грозят огромный штраф и ограничение свободы.

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Сейчас 84-летнего мужчину, имя которого не раскрывается, судят по делу об обороте военного оружия. Прокуратура требует наказания в виде штрафа в полмиллиона евро и условного срока заключения, хотя защита и суд уверены, что хватит и 50 тысяч евро. Защита настаивает на том, что оружие уже не функционирует, а танк мужчина приобрел на лом. Прокуратура же приводит доказательства, что оружие все еще можно применить по назначению. На фото можно видеть, что у танка отсутствуют гусеницы.

Интересно, что домом мужчины власти заинтересовались из-за подозрений в краже произведений искусства. Однако в результате обыска было обнаружено оружие и боевой танк в подвале. Чтобы достать танк из подвала, пришлось привлечь 20 военных, которым понадобилось около девяти часов на эту спецоперацию.

Изъятой боевой техникой уже заинтересовался военный музей из США, а зенитную установку пожелал выкупить частный коллекционер из Германии. Решение суда будет оглашено в августе.



Фото: 84-летний обвиняемый по делу об обороте военного оружия / Die Welt / pa/dpa/Axel Heimken