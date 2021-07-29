Власник будинку також зберігав зенітну гармату, торпеду і цілий арсенал автоматів, пістолетів та боєприпасів.

У будинку пенсіонера з німецького міста Хайкендорф виявили танк Panther та цілий арсенал часів Другої світової війни. Тепер недбалому колекціонеру загрожують величезний штраф та обмеження волі.

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Зараз 84-річного чоловіка, ім’я якого не розкривається, судять за справою про обіг військової зброї. Прокуратура вимагає покарання у вигляді штрафу у пів мільйона євро та умовного терміну ув’язнення, хоча захист і суд впевнені, що вистачить і 50 тисяч євро. Захист наполягає на тому, що зброя вже не функціонує, а танк чоловік придбав на брухт. Прокуратура ж наводить докази, що зброю все ще можна застосувати за призначенням. На фото можна бачити, що у танка відсутні гусениці.

Цікаво, що будинком чоловіка влада зацікавилась, через підозри в крадіжці творів мистецтва. Однак в результаті обшуку було виявлено зброю та бойовий танк у підвалі. Щоб дістати танк з підвалу, довелося залучити 20 військових, яким знадобилось близько дев'ятої години на цю спецоперацію.

Вилученою бойовою технікою вже зацікавився військовий музей із США, а зенітну установку побажав викупити приватний колекціонер з Німеччини. Рішення суду буде оголошено у серпні.



Фото: 84-річний обвинувачений у справі про обіг військової зброї / Die Welt / pa/dpa/Axel Heimken