На інтернет-аукціоні за цей лот велись досить жваві торги.

Лот відстежували 73 людини, а ставок було зроблено 12. Сума виграшної ставки склала рекордні для подібних артефактів 2003 гривні.

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Докладно про колекціонування фантиків від жувальної гумки Turbo ми розповідали ще два роки тому – тут також можна побачити повну колекцію вкладишів. Загалом турецькою компанією Kent було випущено 11 серій гумки з 1620 вкладишами, однак високо цінуються з них буквально одиниці.

Найціннішими вважаються фантики з логотипом Turbo чорного кольору і будь-якою літерою, обведеною колом; номер вкладиша має бути розташований під логотипом. Також картинки з номерами від 1 до 50 вважаються дорожчими за інші.

Нещодавно проданий на аукціоні фантик якраз відповідає усім вимогам. На вкладиші зображений досить рідкісний Dodge Conquest, що випускався всього два роки – з 1984 по 1986. Його 145-сильний мотор дозволяв розігнатися до 200 кілометрів на годину.