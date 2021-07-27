На интернет-аукционе за этот лот велись довольно оживленные торги.

Лот отслеживали 73 человека, а ставок было сделано 12. Сумма выигрышной ставки составила рекордные для подобных артефактов 2003 гривны.

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Подробно о коллекционировании фантиков от жевательной резинки Turbo мы рассказывали еще два года назад – здесь также можно увидеть полную коллекцию вкладышей. Всего турецкой компанией Kent было выпущено 11 серий резинки со 1620 вкладышами, однако высоко ценятся из них буквально единицы.

Самыми ценными считаются фантики с логотипом Turbo черного цвета и любой буквой, обведенных кругом; номер вкладыша должен быть расположен под логотипом. Также картинки с номерами от 1 до 50 считаются дороже других.

Недавно проданный на аукционе фантик как раз отвечает всем требованиям. На вкладыше изображен довольно редкий Dodge Conquest, выпускавшийся всего два года – с 1984 по 1986. Его 145-сильный мотор позволял разгоняться до 200 километров в час.