Феноменальная популярность жевательной резинки Turbo, а точнее фантиков от нее, на постсоветском пространстве объяснялась просто: она давала ребятам визуализацию мечты.

Сегодня, благодаря интернету, любое увлечение или хобби становится значительно проще, ведь между единомышленниками возможен быстрый обмен информацией, а найти ответ в йоттабайтах всемирной паутины можно моментально. Во времена популярности "жвачки" Turbo все было иначе.

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Феномен заключался в том, что бонус, то есть фантик, оказался значительно ценнее самой жевательной резинки, к которой прилагался. Вкладыш представлял собой не просто яркую картинку с автомобилем или мотоциклом, а был частью настоящей энциклопедии автолюбителя, что привело к высокому спросу на фантики и их коллекционированию ли каждым мальчишкой.

А появилась резинка Turbo от турецкой фирмы Kent Gida в середине 1980-х годов. В продаже в СССР она была с 1985 года. Дефицит и тотальная нехватка средств у населения не остановили волну из-за Черного моря и дети отдавали по полтора советских рубля за одну жвачку. На эти деньги можно было купить семь вкусных пирожков в школьной столовой. Но кого это волновало, когда у всех вокруг были целые стопки тех красивых картинок с невиданными авто и мотоциклами!

Фото: вкладыши Turbo из частной коллекции / Оnliner

Но купить Turbo все равно мог далеко не каждый желающий – не только из-за высокой цены, но и потому, что завозились "жвачки" мелкими партиями. Кто не мог купить – выбивал – играл на фантики с другими ребятами.

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Первая версия Photoshop была выпущена в 1990 году, а о том, какими методами приходилось работать дизайнерам фантиков, можно только догадываться. Только в 1994 или 1995 году дизайнеры Kent вооружились передовыми технологиями и выдали новую серию фантиков: Turbo Super, Turbo Classic и Turbo Sport.

После того фирма Kent выпустила еще семь серий фантиков, включая Turbo 2000 Super и Turbo 2000 Sport. Всего в 11 коллекциях было 1620 вкладышей.

Фото: обертки Turbo разных лет и серий / TurboCovers

Выпуск всех видов Turbo был полностью прекращен в 2008 году. Но в 2013 году компания PowerGum выкупила у Kent права на торговую марку Turbo и продолжила производство жевательной резинки с собственным вкусом и дизайном обертки и вкладыша. Неизменной осталась только форма самой резинки, которая напоминает следы от протекторов шин автомобиля.

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Оказывается, для некоторых коллекционирование вкладышей Turbo не потеряло актуальности и сегодня. Более того, коллекционеры выделяют отдельные редкие экземпляры фантиков и торгуются за них на аукционах до невероятных сумм. Например, самым ценным считается фантик с логотипом Turbo черного цвета и любой буквой, обведенной кругом, номер вкладыша должен быть расположен под логотипом. За такой экземпляр можно получить около 2000 гривен.



Фото: признаки наиболее ценного экземпляра / Fantiki-Turbo

Предлагаем вашему вниманию полную коллекцию фантиков Turbo первой серии, наиболее ценной для коллекционеров сегодня - 1985 (?) - 1994 (?), Всего 330 вкладышей. Серийные автомобили и прототипы, суперкары, болиды и самые обычные малолитражные хэтчбеки, а еще мотоциклы и даже лодка - выбор техники для фантиков хаотичный, как, порой, и цифры в характеристиках и написания слов (Voltswagen).

Фото: полная коллекция первой серии Turbo / Рhotolessons

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