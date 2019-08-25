Феноменальна популярність жувальної гумки Turbo, а точніше фантиків від неї, на пострадянському просторі пояснювалась просто: вона давала хлопцям візуалізацію мрії.

Сьогодні, завдяки інтернету, будь-яке захоплення чи хобі стає значно простішим, адже між однодумцями можливий швидкий обмін інформацією, а знайти відповідь у йотабайтах всесвітньої павутини можна вмить. За часів популярності “жуйки” Turbo усе було інакше.

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Феномен полягав у тому, що бонус, себто фантик, виявився значно ціннішим за саму жувальну гумку, до якої додавався. Вкладиш являв собою не просто яскраву картинку з автомобілем чи мотоциклом, а був частиною справжньої енциклопедії автолюбителя, що призвело до високого попиту на фантики і їх колекціонування чи не кожним хлопцем.

А з’явилась гумка Turbo від турецької фірми Kent Gida у середині 1980-х років. У продажу в СРСР вперше з’явилась у 1985 році. Дефіцит і тотальний брак коштів у населення не зупинили хвилю з-за Чорного моря і дітлахи віддавали по півтора радянських рублі за одну жуйку. На ці гроші можна було купити сім смачних пиріжків у шкільній їдальні. Та кого це хвилювало, коли у всіх довкола були цілі стоси тих гарних картинок з небаченими авто й мотоциклами!

Фото: вкладиші Turbo з приватної колекції / Оnliner

Та купити Turbo все одно міг далеко не кожен охочий – не лише через високу ціну, а й через те, що завозились “жуйки” дрібними партіями. Хто не міг купити – вибивав – грав на фантики з іншими хлопцями.

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Перша версія Photoshop була випущена у 1990 році, а про те, якими методами доводилось працювати дизайнерам фантиків, можна лише здогадуватись. Лише у 1994 чи 1995 році дизайнери Kent озброїлись новітніми технологіями та видали нову серію фантиків: Turbo Super, Turbo Classic та Turbo Sport.

Після того фірма Kent випустила ще сім серій фантиків, включаючи Turbo 2000 Super та Turbo 2000 Sport. Загалом в 11 колекціях було 1620 вкладишів.

Фото: обгортки Turbo різних років та серій / TurboCovers

Випуск усіх видів Turbo був припинений у 2008 році. Але у 2013 році компанія PowerGum викупила права на торгову марку Turbo і продовжила виробництво жувальної гумки з власним смаком та дизайном обгортки і вкладиша. Незмінною лишилась тільки форма самої гумки, яка нагадує сліди від протекторів шин автомобіля.

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Виявляється, для декого колекціонування вкладишів Turbo не втратило актуальності й до сьогодні. Більше того, колекціонери виділяють окремі рідкісні екземпляри фантиків і торгуються за них на аукціонах до неймовірних сум. Наприклад, найціннішим вважається фантик з логотипом Turbo чорного кольору і будь-якої літерою, обведеною колом, номер вкладиша має бути розташований під логотипом. За такий екземпляр можна отримати близько 2000 гривень.



Фото: ознаки найбільш цінного екземпляра / Fantiki-Turbo

Пропонуємо вашій увазі повну колекцію фантиків Turbo першої серії, найбільш цінної для колекціонерів сьогодні – 1985(?)-1994(?), усього 330 вкладишів. Серійні автомобілі й прототипи, суперкари, боліди й звичайнісінькі малолітражні хетчбеки, а ще мотоцикли і навіть човен – вибір техніки для фантиків хаотичний, як, часом, і цифри у характеристиках та написання слів (Voltswagen).

Фото: повна колекція першої серії Turbo / Рhotolessons

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