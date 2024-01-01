В полиции напомнили, что должно быть в каждом автомобиле

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Что должно быть в каждом автомобиле
Рекомендации от патрульной полиции Киевской области достаточно простые и действительно могут быть полезными многим водителям.
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Итак, в полиции рекомендуют эти вещи обязательно иметь в багажнике:
- набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
- буксировочный трос;
- насос или автомобильный компрессор;
- герметично закрытую канистру с топливом;
- провода для "прикуривания" на случай полной разрядки аккумулятора;
- фонарик.
Особое внимание акцентируют на аптечке, и рекомендуют проверить сроки действия лекарств и наличие бинтов и повязок. Не забывать об огнетушителе и знаке аварийной остановки. Они всегда должны быть в автомобиле.
Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду - полицейские рекомендуют надеть жилет со светоотражающими элементами. Так проще быть заметными для других участников дорожного движения.