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В полиции напомнили, что должно быть в каждом автомобиле

Патрульная полиция Киевской области дала рекомендации относительно того, что должно быть в багажнике автомобиля.
Что должно быть в багажнике автомобиля - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Что должно быть в каждом автомобиле

Евгений Гудущан
logo15 августа, 13:25
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Рекомендации от патрульной полиции Киевской области достаточно простые и действительно могут быть полезными многим водителям.

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Итак, в полиции рекомендуют эти вещи обязательно иметь в багажнике:

  • набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
  • буксировочный трос;
  • насос или автомобильный компрессор;
  • герметично закрытую канистру с топливом;
  • провода для "прикуривания" на случай полной разрядки аккумулятора;
  • фонарик.

Особое внимание акцентируют на аптечке, и рекомендуют проверить сроки действия лекарств и наличие бинтов и повязок. Не забывать об огнетушителе и знаке аварийной остановки. Они всегда должны быть в автомобиле.

Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду - полицейские рекомендуют надеть жилет со светоотражающими элементами. Так проще быть заметными для других участников дорожного движения.

#Новости #Законодательство