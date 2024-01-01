У поліції нагадали що повинно бути у кожному автомобілі

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|
Що повинно бути у кожному автомобілі
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15 серпня, 12:08
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Рекомендації від патрульної поліції Київської області досить прості і справді можуть бути корисними багатьом водіям.
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Отже, в поліції рекомендують ці речі обов’язково мати в багажнику:
- набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;
- буксирувальний трос;
- насос або автомобільний компресор;
- герметично закриту каністру з паливом;
- дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;
- ліхтарик.
Особливу увагу акцентують на аптечці, і рекомендують перевірити терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувати про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути в автомобілі.
Якщо проблеми з автівкою трапилися у темну пору доби чи в негоду — поліцейські рекомендують одягнути жилет зі світлоповертальними елементами. Так простіше бути помітними для інших учасників дорожнього руху.