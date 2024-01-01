У поліції нагадали що повинно бути у кожному автомобілі

Рекомендації від патрульної поліції Київської області досить прості і справді можуть бути корисними багатьом водіям.

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Отже, в поліції рекомендують ці речі обов’язково мати в багажнику:

набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;

буксирувальний трос;

насос або автомобільний компресор;

герметично закриту каністру з паливом;

дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;

ліхтарик.

Особливу увагу акцентують на аптечці, і рекомендують перевірити терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувати про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути в автомобілі.

Якщо проблеми з автівкою трапилися у темну пору доби чи в негоду — поліцейські рекомендують одягнути жилет зі світлоповертальними елементами. Так простіше бути помітними для інших учасників дорожнього руху.