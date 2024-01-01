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У поліції нагадали що повинно бути у кожному автомобілі

Патрульна поліція Київської області дала рекомендації щодо того, що має бути в багажнику автомобіля.
Що повинно бути у багажнику автомобіля - Auto24

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|

Що повинно бути у кожному автомобілі

Євген Гудущан
logo15 серпня, 12:08
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Рекомендації від патрульної поліції Київської області досить прості і справді можуть бути корисними багатьом водіям.

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Отже, в поліції рекомендують ці речі обов’язково мати в багажнику:

  • набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;
  • буксирувальний трос;
  • насос або автомобільний компресор;
  • герметично закриту каністру з паливом;
  • дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;
  • ліхтарик.

Особливу увагу акцентують на аптечці, і рекомендують перевірити терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувати про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути в автомобілі.

Якщо проблеми з автівкою трапилися у темну пору доби чи в негоду — поліцейські рекомендують одягнути жилет зі світлоповертальними елементами. Так простіше бути помітними для інших учасників дорожнього руху.

#Законодавство #Новини