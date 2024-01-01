В полиции напомнили где запрещено разворачиваться

Безопасность на дороге в значительной степени зависит от соблюдения ПДД. Разворачиваясь в запрещенных для этого местах, можно не только получить штраф от полиции, но и создать аварийную ситуацию или попасть в ДТП.

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Патрульная полиция Киевской области напоминает, где разворот запрещен:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.

Не стоит также забывать и об обязательности соблюдения требований дорожной разметки. Даже если ее не видно под снегом, или она стерта обязательно должна дублироваться дорожными знаками.

Тех, кто разворачивается в запрещенном для этого месте в присутствии полиции, ожидает административная ответственность в виде штрафа в размере 340 грн.