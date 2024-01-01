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У поліції нагадали, де заборонено розвертатись

За здійснення розвороту у забороненому для цього місці передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
Де заборонено розвертатись- Auto24

Де заборонено розвертатись

Євген Гудущан
logo4 січня, 10:10
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Безпека на дорозі значною мірою залежить від дотримання ПДР. Розвертаючись у заборонених для цього місцях, можна не лише отримати штраф від поліції, а й створити аварійну ситуацію або потрапити у ДТП.

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Патрульна поліція Київської області нагадує, де розворот заборонено:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.

Не варто також забувати й про обов'язковість дотримання вимог дорожньої розмітки. Навіть якщо її не видно під снігом, або вона стерта, обов’язково має дублюватись дорожніми знаками.

Тих, хто розвертається у забороненому для цього місці у присутності поліції, очікує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром 340 грн.

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