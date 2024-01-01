У поліції нагадали, де заборонено розвертатись

Безпека на дорозі значною мірою залежить від дотримання ПДР. Розвертаючись у заборонених для цього місцях, можна не лише отримати штраф від поліції, а й створити аварійну ситуацію або потрапити у ДТП.

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Патрульна поліція Київської області нагадує, де розворот заборонено:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менш ніж 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.

Не варто також забувати й про обов'язковість дотримання вимог дорожньої розмітки. Навіть якщо її не видно під снігом, або вона стерта, обов’язково має дублюватись дорожніми знаками.

Тих, хто розвертається у забороненому для цього місці у присутності поліції, очікує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром 340 грн.