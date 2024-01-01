В полиции напомнили как ездить во время снегопада

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Патрульная полиция Киевской области советует водителям соблюдать ПДД и прислушиваться к следующим советам:
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- проверяйте состояние автомобиля перед началом движения;
- не выезжайте на летней или лысой резине;
- избегайте резких маневров сами и следите за другими участниками движения;
- соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
- помните о скоростном режиме;
- паркуйтесь так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники;
- возле пешеходных переходов и образовательных учреждений снижайте скорость;
- будьте взаимовежливыми, помогайте друг другу.