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В полиции напомнили как ездить во время снегопада

На территории Киевской области идет снег. Такая погода повышает требования к безопасному вождению.
Как ездить во время снегопада - Auto24
Евгений Гудущан
logo4 февраля, 13:30
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Патрульная полиция Киевской области советует водителям соблюдать ПДД и прислушиваться к следующим советам:

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  • проверяйте состояние автомобиля перед началом движения;
  • не выезжайте на летней или лысой резине;
  • избегайте резких маневров сами и следите за другими участниками движения;
  • соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
  • помните о скоростном режиме;
  • паркуйтесь так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники;
  • возле пешеходных переходов и образовательных учреждений снижайте скорость;
  • будьте взаимовежливыми, помогайте друг другу.

#Автособытие #Новости