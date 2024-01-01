Укр
Ру

У поліції нагадали як їздити під час снігопаду

На території Київської області сніжить. Така погода підвищує вимоги до безпечного водіння.
Як їздити під час снігопаду - Auto24
Євген Гудущан
logo4 лютого, 13:30
logo0
logo0 хв

Патрульна поліція Київської області радить водіям дотримуватись ПДР та дослухатись наступних порад:

Читайте також: За роботою дорожніх машин, які прибирають сніг, можна спостерігати онлайн

  • перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;
  • не виїжджайте на літній або лисій гумі;
  • уникайте різких маневрів самі та слідкуйте за іншими учасниками руху;
  • тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
  • пам’ятайте про швидкісний режим;
  • паркуйтеся так, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки;
  • біля пішохідних переходів та освітніх закладів знижуйте швидкість;
  • будьте взаємоввічливими, допомагайте одне одному.

#Автоподія #Новини