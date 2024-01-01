У поліції нагадали як їздити під час снігопаду

Посилання скопійовано!
Патрульна поліція Київської області радить водіям дотримуватись ПДР та дослухатись наступних порад:
Читайте також: За роботою дорожніх машин, які прибирають сніг, можна спостерігати онлайн
- перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;
- не виїжджайте на літній або лисій гумі;
- уникайте різких маневрів самі та слідкуйте за іншими учасниками руху;
- тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
- пам’ятайте про швидкісний режим;
- паркуйтеся так, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів знижуйте швидкість;
- будьте взаємоввічливими, допомагайте одне одному.