За роботою дорожніх машин, які прибирають сніг, можна спостерігати онлайн

Нині в Україні трекери вже встановлено на 2538 машин. Таку кількість назвали в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Вказується, що запроваджена інновація сприяє підвищенню роботи служб в усіх областях. Крім того, система GPS стала незамінною в зимовий період, оскільки допомагає моніторити та контролювати кількість машин та місце їх роботи на автомобільних дорогах.

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В умовах сильних снігопадів завдяки цьому можна оперативно маневрувати технікою як для прибирання снігу, так і посипання доріг протиожеледною сумішшю.

Наприклад, у грудні на таких операціях працювали 1200 машин, кожну з яких було видно на цифровій мапі. Техніка виводилася на дороги залежно від потреби та погодних умов.

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GPS-трекер фіксує положення автомобіля на місцевості за сотні й тисячі кілометрів. Диспетчер бачить не тільки її положення на електронній карті, але й при потребі має інформацію про марку, модель, її продуктивність в операційних режимах.

В короткому повідомленні зазначається, що для оптимізації виробничого процесу Агентство відновлення продовжує встановлювати трекери GPS для охоплення якомога більшої частини техніки.