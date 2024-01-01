За работой дорожных машин, которые убирают снег, можно наблюдать онлайн

Сейчас в Украине трекеры уже установлены на 2538 машин. Такое количество назвали в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Указывается, что внедренная инновация способствует повышению работы служб во всех областях. Кроме того, система GPS стала незаменимой в зимний период, поскольку помогает мониторить и контролировать количество машин и место их работы на автомобильных дорогах.

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В условиях сильных снегопадов благодаря этому можно оперативно маневрировать техникой как для уборки снега, так и посыпки дорог противогололедной смесью.

Например, в декабре на таких операциях работали 1200 машин, каждую из которых было видно на цифровой карте. Техника выводилась на дороги в зависимости от потребности и погодных условий.

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GPS-трекер фиксирует положение автомобиля на местности за сотни и тысячи километров. Диспетчер видит не только ее положение на электронной карте, но и при необходимости имеет информацию о марке, модели, ее производительности в операционных режимах.

В коротком сообщении отмечается, что для оптимизации производственного процесса Агентство восстановления продолжает устанавливать трекеры GPS для охвата как можно большей части техники.