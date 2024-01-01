В полиции напомнили как перевозить детей в автомобиле

Правила дорожного движения предусматривают использование детских удерживающих системы: автокресла, бустеры или автолюльки для младенцев. Также существуют адаптеры ремней безопасности. Желательно, чтобы они соответствовали весу и росту ребенка, который перевозится.

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Согласно украинским ПДД детские удерживающие системы обязательно применять, пока рост ребенка не достигнет 150 см (раньше было 145 см), или возраст не достигнет 18 лет (и лицо уже не будет считаться ребенком).

Согласно украинским ПДД для перевозки детей обязательно "использование детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

За нарушение правил перевозки детей полиция выписывает штраф - от 510 до 850 гривен.