У поліції нагадали як перевозити дітей в автомобілі

Правила дорожнього руху передбачають використання дитячих утримуючих системи: автокрісла, бустери або автолюльки для немовлят. Також існують адаптери ременів безпеки. Бажано, щоб вони відповідали вазі та зросту дитини, яка перевозиться.

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Згідно з українськими ПДР дитячі утримувальні системи обов’язково застосовувати, поки зріст дитини не досягне 150 см (раніше було 145 см), або вік не досягне 18 років (і особа вже не буде вважатись дитиною).

Згідно з українськими ПДР для перевезення дітей обов’язково «використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу».

За порушення правил перевезення дітей поліція виписує штраф — від 510 до 850 гривень.