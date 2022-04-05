Сейчас украинские дороги находятся в таком состоянии, что соблюдение правил дорожного движения не всегда возможно. Однако в полиции отмечают об административной ответственности за их нарушение.

Сейчас на многих автодорогах Украины есть места где установлены заброшенные и действующие блокпосты, сооружение из бетонных блоков, мешков с песком или противотанковые ежи. Минуя их водители вынуждены нарушать ПДД, ведь иначе их объехать невозможно. Посторонние предметы на дороге также часто становятся причиной аварий.

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Кроме того, в начале войны Укравтодор обращался к украинцам с просьбой демонтировать указатели и знаки с названиями населенных пунктов. Теперь же водители не всегда могут понять где начинается или заканчивается населенный пункт и соответственно не всегда понимают с какой скоростью разрешено движение на определенном участке дороги.

В полиции призывают по возможности соблюдать ПДД. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий считает что война – не повод нарушать ПДД и ездить как вздумается. "Почему-то с началом войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД, это уже вчерашний день и не обязательное требование. Подчеркиваю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД", – пишет полицейский на своей странице в соцсети.

"Патрульные также продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях, это пьяные водители, которые не имеют инстинкта самосохранения. Очень много страшных ДТП случается в тех местах, которые до этого даже не были аварийными. В это тяжелое время закон и порядок должны господствовать в нашем государстве, как никогда. Ведь без этого будет хаос, который будет помогать врагу. А мы не можем этого допустить", – отметил Алексей Белошицкий.