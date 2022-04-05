Зараз українські дороги перебувають у такому стані, що дотримання правил дорожнього руху не завжди можливе. Проте у поліції наголошують про адміністративну відповідальність за їх порушення.

Наразі на багатьох автошляхах України є місця де встановлені покинуті та діючі блокпости, спорудження з бетонних блоків, мішків з піском або протитанкові їжі. Оминаючи їх водії змушені порушувати ПДР, адже інакше їх об’їхати неможливо. Сторонні предмети на дорозі також часто стають причиною аварій.

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Окрім того, на початку війни Укравтодор звертався до українців з проханням демонтувати вказівники та знаки з назвами населених пунктів. Тепер же водії не завжди можуть зрозуміти де починається або закінчується населений пункт і відповідно не завжди розуміють з якою швидкістю дозволено рух на певній ділянці дороги.

У поліції закликають за можливості дотримуватись ПДР. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає що війна - не привід порушувати ПДР та їздити як заманеться. "Чомусь з початком війни багато громадян вирішили, що дотримання ПДР, це вже вчорашній день і не обов'язкова вимога. Наголошую, що адміністративну та кримінальну відповідальність ніхто не відміняв. Все так само не можна керувати транспортним засобом в стані сп’яніння і порушувати швидкість та інші вимоги ПДР", - пише поліцейський на своїй сторінці у соцмережі.

"Патрульні також продовжують фіксувати ДТП з загиблими або травмованими. В багатьох випадках, це п‘яні водії, які не мають інстинкту самозбереження. Дуже багато страшних ДТП трапляється в тих місцях, які до цього навіть не були аварійними. В цей тяжкий час закон і порядок мають панувати в нашій державі, як ніколи. Адже без цього буде хаос, який буде допомагати ворогу. А ми не можемо цього допустити", - зауважив Олексій Білошицький.