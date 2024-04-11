Полиция крайне редко штрафует велосипедистов за нарушение правил дорожного движения. Но правила для велосипедистов все же существуют и их нарушение может стоить здоровья и даже жизни.
Солнечная и теплая погода побуждает к прогулкам, пробежек и катании на велосипедах в отведенных для этого местах. Поэтому в полиции напомнили вам основные правила для велосипедистов:
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- велосипедисты должны двигаться велодорожками, а если их нет - крайней правой полосой проезжей части, в один ряд;
- двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;
- велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;
- велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения;
- если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге;
- велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД;
- в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора;
- для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
Также в полиции рекомендуют пользоваться защитным снаряжением, чтобы избежать травмирования в случае падения с двухколесного. "Одевайтесь в светлую и яркую одежду, чтобы вас было заметно на дороге. И, конечно, следите за водным балансом и пейте достаточное количество воды", - призывают в полиции.