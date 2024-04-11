Полиция крайне редко штрафует велосипедистов за нарушение правил дорожного движения. Но правила для велосипедистов все же существуют и их нарушение может стоить здоровья и даже жизни.

Солнечная и теплая погода побуждает к прогулкам, пробежек и катании на велосипедах в отведенных для этого местах. Поэтому в полиции напомнили вам основные правила для велосипедистов:

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велосипедисты должны двигаться велодорожками, а если их нет - крайней правой полосой проезжей части, в один ряд;

двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;

велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;

велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения;

если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге;

велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД;

в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора;

для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

Также в полиции рекомендуют пользоваться защитным снаряжением, чтобы избежать травмирования в случае падения с двухколесного. "Одевайтесь в светлую и яркую одежду, чтобы вас было заметно на дороге. И, конечно, следите за водным балансом и пейте достаточное количество воды", - призывают в полиции.