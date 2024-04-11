Поліція вкрай рідко штрафує велосипедистів за порушення правил дорожнього руху. Але правила для велосипедистів все ж існують і їх порушення може коштувати здоров’я і навіть життя.

Сонячна та тепла погода спонукає до прогулянок, пробіжок та катанні на велосипедах у відведених для цього місцях. Тож в поліції нагадали вам основні правила для велосипедистів:

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велосипедисти повинні рухатися велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд;

рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку;

велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;

велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху;

якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою;

велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності — відповідно до вимог ПДР;

у місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора;

для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Також у поліції рекомендують користуватися захисним спорядженням, щоб уникнути травмування в разі падіння з двоколісного. «Одягайтеся у світлий та яскравий одяг, щоб вас було помітно на дорозі. Та, звісно, слідкуйте за водним балансом і пийте достатню кількість води», - закликають у поліції.