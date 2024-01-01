В полиции напомнили правила движения возле учебных заведений

Направляясь в учебное заведение, будьте внимательны и всегда соблюдайте ПДД. Чтобы не подвергать опасности себя или других участников дорожного движения, в полиции напоминают:

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Водители:

будьте особенно внимательны и осторожны, придерживайтесь безопасной скорости движения и не нарушайте правил остановки и стоянки.

Пешеходы: