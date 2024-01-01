В полиции напомнили правила движения возле учебных заведений

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Направляясь в учебное заведение, будьте внимательны и всегда соблюдайте ПДД. Чтобы не подвергать опасности себя или других участников дорожного движения, в полиции напоминают:
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Водители:
- будьте особенно внимательны и осторожны, придерживайтесь безопасной скорости движения и не нарушайте правил остановки и стоянки.
Пешеходы:
- переходите проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземных и надземных, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;
- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение запрещено;
- всегда руководствуйтесь сигналами светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки;
- переходите через дорогу тогда, когда вы убедились в отсутствии опасностей;
- внезапно не выходите и не выбегайте на проезжую часть, в частности на пешеходный переход;
- не задерживайтесь и не останавливайтесь на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
- переводите детей через дорогу, держа их за руку;
- в условиях недостаточной видимости, или с наступлением сумерек, обязательно используйте для себя, своих родных, а также домашних любимцев световозвращающие элементы - браслеты, ленты, наклейки, жилеты и тому подобное.