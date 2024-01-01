У поліції нагадали правила руху біля навчальних закладів

Прямуючи до навчального закладу, будьте уважні та завжди дотримуйтесь ПДР. Щоб не наражати на небезпеку себе чи інших учасників дорожнього руху, у поліції нагадують:

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Водії:

будьте особливо уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної швидкості руху та не порушуйте правил зупинки й стоянки.

Пішоходи: