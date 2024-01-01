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У поліції нагадали правила руху біля навчальних закладів

Поліція систематично слідкує за дотриманням правил дорожнього руху усіма його учасниками поблизу навчальних закладів.
Як рухатись біля навчальних закладів - Auto24
Євген Гудущан
logo14 листопада, 12:50
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Прямуючи до навчального закладу, будьте уважні та завжди дотримуйтесь ПДР. Щоб не наражати на небезпеку себе чи інших учасників дорожнього руху, у поліції нагадують:

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Водії:

  • будьте особливо уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної швидкості руху та не порушуйте правил зупинки й стоянки.

Пішоходи:

  • переходьте проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їхньої відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
  • переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження заборонено;
  • завжди керуйтеся сигналами світлофорів, дорожніх знаків та дорожньої розмітки;
  • переходьте через дорогу тоді, коли ви впевнилися у відсутності небезпек;
  • раптово не виходьте та не вибігайте на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
  • не затримуйтесь і не зупиняйтесь на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
  • переводьте дітей через дорогу, тримаючи їх за руку;
  • за умов недостатньої видимості, або з настанням сутінок, обов’язково використовуйте для себе, своїх рідних, а також домашніх улюбленців світлоповертальні елементи — браслети, стрічки, наклейки, жилети тощо.
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