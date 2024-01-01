У поліції нагадали правила руху біля навчальних закладів

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Прямуючи до навчального закладу, будьте уважні та завжди дотримуйтесь ПДР. Щоб не наражати на небезпеку себе чи інших учасників дорожнього руху, у поліції нагадують:
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Водії:
- будьте особливо уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної швидкості руху та не порушуйте правил зупинки й стоянки.
Пішоходи:
- переходьте проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їхньої відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження заборонено;
- завжди керуйтеся сигналами світлофорів, дорожніх знаків та дорожньої розмітки;
- переходьте через дорогу тоді, коли ви впевнилися у відсутності небезпек;
- раптово не виходьте та не вибігайте на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
- не затримуйтесь і не зупиняйтесь на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- переводьте дітей через дорогу, тримаючи їх за руку;
- за умов недостатньої видимості, або з настанням сутінок, обов’язково використовуйте для себе, своїх рідних, а також домашніх улюбленців світлоповертальні елементи — браслети, стрічки, наклейки, жилети тощо.