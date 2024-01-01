В полиции напомнили правила езды на велосипеде

Патрульная полиция Киева напомнила велосипедистам правила движения, чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной.

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Велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД:

двигаться следует велодорожками, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части в один ряд;

двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;

велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;

для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара;

всегда использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.

не забывай выделять себя на дороге световозвращающими элементами

За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность по части 2 статьи 127 КУоАП. Сейчас это штраф - 340 гривен.