В полиции напомнили правила езды на велосипеде

Фото: Патрульная полиция Киева
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Патрульная полиция Киева напомнила велосипедистам правила движения, чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной.
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Велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД:
- двигаться следует велодорожками, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части в один ряд;
- двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;
- велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;
- для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара;
- всегда использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.
- не забывай выделять себя на дороге световозвращающими элементами
За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность по части 2 статьи 127 КУоАП. Сейчас это штраф - 340 гривен.