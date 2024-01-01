Как правильно в Польше обгонять велосипедистов, чтобы не получить штраф

Подобные ситуации довольно часто встречаются. Особенно с наступлением тепла, когда открывается велосезон или начинаются летние каникулы. Проблемы ждут водителей там, где велосипедисты не имеют возможности передвигаться по велодорожке, а закон не позволяет им выезжать на тротуар. Так что едут велобайкеры дорогой общего пользования – имеют право.

Итак, разрешено ли обгонять велосипедиста в зоне действия знака В-25 о запрете обгона? Можно, но при определенных условиях, объясняет польский журнал moto.pl.

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Польский сборник ПДД четко трактует, что знак В-25 "запрещает водителям механических транспортных средств осуществлять обгон многоколейных мототранспортных средств".

Ситуация довольно распространенная и не каждый водитель здесь сразу примет правильное решение. Фото: сайт motoryzacja.interia.pl

Поскольку велосипед не является многоколейным транспортным средством, потому что он одноколейный, и не является моторным, потому что движется педально-мускульным приводом велосипедиста, то в таком случае действие знака на эту ситуацию не распространяется.

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Поэтому водитель на законном основании водитель может удостовериться в безопасности маневра и обогнать велосипед. По этой же норме правил можно обогнать двухколесный мотоцикл, скутер, мопед, поскольку они одноколейные.

В зоне действия знака В-25 можете обогнать такое транспортное средство:

мопед;

мотоцикл (без коляски);

велосипед;

велосипедная тележка;

гужевой транспорт.



Однако здесь стоит убедиться, что вы выполните маневр безопасно и без нарушений требований других знаков или разметки. Особенно это касается двойной сплошной полосы.

Здесь также есть некоторые исключения. Итак, имеем линию Р-4, то есть "двойная непрерывная", которую водитель не может пересечь или переехать, как и одинарную сплошную.

Обычно перед "слепой" зоной таких изгибов дороги знак запрета обгона дублируется разметкой из сплошной линии. Кто из водителей нарушил ПДД при обгоне велосипедистов? Фото: motoryzacja.interia.pl

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Второе препятствие – ширина дороги. Статья 24 (2) Закона о дорожном движении говорит, что водитель обязан соблюдать дистанцию не менее метра от велосипеда при его обгоне.

На таких дорогах полоса слишком узкая, чтобы обогнать велобайкера в минимум метре от него, что является обязательным. Здесь стоит ждать пунктирную линию разметки. Коллаж Авто24

Придерживаясь метровой дистанции от велосипедиста, как это прописано в ПДД, и находясь в пределах полосы во время выполнения такого маневра на обгон, даже не нужно включать указатель поворота. Однако есть одно но..

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На практике это случается редко, поскольку полоса движения в таком случае должна быть шириной не менее 3,5 метров. Такие полосы можно найти на автомагистралях и скоростных дорогах, но велосипедистам там ездить запрещено.



Знак В-25 указывает, что водителям автотранспорта запрещено совершать обгон, но есть исключения, перечисленные выше. Фото: Томаш Стоковський

На узкой дороге может быть сложно выдержать безопасную дистанцию, особенно с непрерывной (сплошной) двойной. В обоих случаях для водителя, если эти требования будут нарушены, выпишут штраф. Конечно, если это патруль заметит с воздуха, регистратора или из засады "в бузине".

На какую сумму в таких случаях штрафуют:

300 злотых (3 300 грн) и 6 штрафных баллов – обгон без соблюдения дистанции от транспортного средства или участника движения, которых обгоняете;

200 злотых (2 200 грн) и 5 штрафных баллов – невыполнение дорожного знака Р-4 "двойная непрерывная линия".

Кстати, это касается и ситуации, когда запрета на обгон нет – двойная есть двойная. В свое время представители автомобильных организаций и ассоциации выступали с инициативой к чиновникам, чтобы изменить правила и позволить обгон очень медленных участников движения, вроде велосипедов или тракторов, через пересечение двойной сплошной линии,

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Однако министерство транспорта Польши не согласилось вводить такие изменения: двойная сплошная линия во всем мире имеет одинаковый смысл – на обозначенных участках дорог такой графикой запрещен выезд на встречную полосу из-за значительного риска для безопасности.

Проще говоря: ни в Польше, ни в мире нет исключений, которые позволяли бы пересекать двойную сплошную линию или даже наезжать на нее левыми колесами во время обгона. Поэтому такой маневр обгона запрещен даже при условии, когда нужно обогнать велосипедиста. Правда, здесь следует осознать, что обгон транспортного средства не идентичен маневру, которым приходится транспортное средство обходить.