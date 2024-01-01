Як правильно у Польщі обганяти велосипедистів, щоб не отримати штраф

Подібні ситуації доволі часто зустрічаються. Особливо з настанням тепла, коли відкривається велосезон чи починаються літні канікули. Проблеми чекають на водіїв там, де велосипедисти не мають можливості пересуватися велодоріжкою, а закон не дозволяє їм виїжджати на тротуар. Так що їдуть велобайкери дорогою загального користування – мають право.

Отож, чи дозволено обганяти велосипедиста в зоні дії знаку В-25 про заборону обгону? Можна, але за певних умов, пояснює польський часопис moto.pl.

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Польський збірник ПДР чітко трактує, що знак В-25 "забороняє водіям механічних транспортних засобів здійснювати обгін багатоколійних мототранспортних засобів".

Ситуація доволі поширена і не кожен водій тут відразу прийме правильне рішення. Фото: сайт motoryzacja.interia.pl

Оскільки велосипед не є багатоколійним транспортним засобом, бо він одноколійний, і не є моторним, бо рухається педально-мускульним приводом велосипедиста, то в такому разі дія знаку на цю ситуацію не розповсюджується.

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Отож водій на законній підставі водій може упевнитися в безпеці маневру й обігнати велосипед. За цією ж нормою правил можна обігнати двоколісний мотоцикл, скутер, мопед, оскільки вони одноколійні.

У зоні дії знака В-25 можете обігнати такий транспортний засіб:

мопед;

мотоцикл (без коляски);

велосипед;

велосипедний візок;

гужовий транспорт.



Однак тут варто впевнитися, що ви виконаєте маневр безпечно й без порушень вимог інших знаків чи розмітки. Особливо це стосується подвійної суцільної смуги.

Тут також є деякі винятки. Отож маємо лінію Р-4, тобто "подвійна безперервна", яку водій не може перетнути або переїхати, як і одинарну суцільну.

Зазвичай перед "сліпою" зоною таких вигинів дороги знак заборони обгону дублюється розміткою з суцільної лінії. Хто з водіїв порушив ПДР при обгоні велосипедистів? Фото: motoryzacja.interia.pl

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Друга перешкода – ширина дороги. Стаття 24 (2) Закону про дорожній рух говорить, що водій зобов'язаний дотримуватися дистанції не менше метра від велосипеда при його обгоні.

На таких дорогах смуга надто вузька, щоб обігнати велобайкера в щонайменше метрі від нього, що є обов'язковим. Тут варто чекати пунктирну лінію розмітки. Колаж Авто24

Дотримуючись метрової дистанції від велосипедиста, як це прописано в ПДР, й перебуваючи в межах смуги під час виконання такого маневру на обгін, навіть не потрібно вмикати покажчик повороту. Однак є одне але…

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На практиці це трапляється рідко, оскільки смуга руху в такому разі повинна бути завширшки щонайменше 3,5 метра. Такі смуги можна знайти на автомагістралях та швидкісних дорогах, але велосипедистам там їздити заборонено.



Знак В-25 вказує, що водіям автотранспорту заборонено здійснювати обгін, але є винятки, перераховані вище. Фото: Томаш Стоковський

На вузькій дорозі може бути складно витримати безпечну дистанцію, особливо з безперервною (суцільною) подвійною. В обох випадках для водія, якщо ці вимоги буде порушено, випишуть штраф. Звісно, якщо це патруль помітить з повітря, реєстратора чи з засідки "у бузині".

На яку суму в таких випадках штрафують:

300 злотих (3 300 грн) і 6 штрафних балів – обгін без дотримання дистанції від транспортного засобу або учасника руху, яких обганяєте;

200 злотих (2 200 грн) і 5 штрафних балів – невиконання дорожнього знака Р-4 "подвійна безперервна лінія".

До речі, це стосується і ситуації, коли заборони на обгін немає – подвійна є подвійна. Свого часу представники автомобільних організацій та асоціації виступали з ініціативою до урядовців, щоб змінити правила й дозволити обгін дуже повільних учасників руху, як от велосипеди чи трактори, через перетин подвійної суцільної лінії,

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Однак міністерство транспорту Польщі не погодилося запроваджувати такі зміни: подвійна суцільна лінія у всьому світі має однаковий зміст – на позначених ділянках доріг такою графікою заборонено виїзд на зустрічну смугу через значний ризик для безпеки.

Простіше кажучи: ні у Польщі, ні у світі немає винятків, які б дозволяли перетинати подвійну суцільну лінію чи навіть наїздити на неї лівими колесами під час обгону. Тому такий маневр обгону заборонений навіть за умови, коли потрібно обігнати велосипедиста. Щоправда, тут слід усвідомити, що обгін транспортного засобу не ідентичний маневру, яким доводиться транспортний засіб оминати.