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У поліції нагадали правила їзди на велосипеді

Велосипедисти на дорогах – одні з найуразливіших учасників руху. Саме тому важливо дотримуватись правил та заходів безпеки.
У поліції розповіли про правила їзди на велосипеді - Auto24

Фото Патрульна поліція Києва

Євген Гудущан
logo5 травня, 12:00
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Патрульна поліція Києва нагадала велосипедистам правила руху, щоб поїздка на велосипеді була максимально безпечною.

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Велосипедисти — це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР:

  • рухатися слід велодоріжками, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини в один ряд;
  • рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку;
  • велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;
  • для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар чи фара;
  • завжди використовувати особисті засоби безпеки: шолом, наколінники та налокітники.
  • не забувай виділяти себе на дорозі світлоповертальними елементами

За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність за частиною 2 статті 127 КУпАП. Наразі це штраф — 340 гривень.

#Автоподія #Безпека дорожнього руху #велосипед #Новини