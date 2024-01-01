У поліції нагадали правила їзди на велосипеді

Патрульна поліція Києва нагадала велосипедистам правила руху, щоб поїздка на велосипеді була максимально безпечною.

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Велосипедисти — це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР:

рухатися слід велодоріжками, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини в один ряд;

рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку;

велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;

для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар чи фара;

завжди використовувати особисті засоби безпеки: шолом, наколінники та налокітники.

не забувай виділяти себе на дорозі світлоповертальними елементами

За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність за частиною 2 статті 127 КУпАП. Наразі це штраф — 340 гривень.