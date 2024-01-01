В полиции напомнили правила езды во время дождя

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Патрульная полиция Киева напоминает правила поведения на дороге во время непогоды:
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Водители:
- не забывайте пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдайте безопасную дистанцию и не совершайте резких маневров;
- не превышайте скорость;
- двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. Остановившись, обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Пешеходы:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
- выделите себя, одев световозвращающие элементы.