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В полиции напомнили правила езды во время дождя

Дождь создает дополнительную опасность на дороге. Хуже видимость и длиннее тормозной путь – главные факторы, которые могут привести к аварии.
Напоминаем правила езды во время дождя - Auto24
Евгений Гудущан
logo16 мая, 17:30
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Патрульная полиция Киева напоминает правила поведения на дороге во время непогоды:

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Водители:

  • не забывайте пользоваться ремнями безопасности;
  • соблюдайте безопасную дистанцию и не совершайте резких маневров;
  • не превышайте скорость;
  • двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. Остановившись, обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • выделите себя, одев световозвращающие элементы.

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