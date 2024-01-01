У поліції нагадали правила їзди під час дощу

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Патрульна поліція Києва нагадує правила поведінки на дорозі під час негоди:
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Водії:
- не забувайте користуватись ременями безпеки;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюйте різких маневрувань;
- не перевищуйте швидкість;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. Зупинившись, обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходи:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.