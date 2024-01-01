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У поліції нагадали правила їзди під час дощу

Дощ створює додаткову небезпеку на дорозі. Гірша видимість та довший гальмівний шлях – головні фактори які можуть призвести до аварії.
Нагадуємо правила їзди під час дощу - Auto24
Євген Гудущан
logo16 травня, 17:30
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Патрульна поліція Києва нагадує правила поведінки на дорозі під час негоди:

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Водії:

  • не забувайте користуватись ременями безпеки;
  • дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюйте різких маневрувань;
  • не перевищуйте швидкість;
  • рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. Зупинившись, обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

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