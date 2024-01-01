В полиции напомнили правила парковки автомобилей

Патрульная полиция Киева выявляет нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для того местах, проводит с руководителями профилактические беседы и составляет соответствующие административные материалы.

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Один из случаев произошел в Голосеевском районе, где водитель автомобиля Toyota припарковала свое авто на месте, предназначенном для лиц с инвалидностью. Инспекторы вынесли на гражданку постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью) КУоАП.

Другое событие произошло в Подольском районе. Там водитель автомобиля Audi нарушила правила стоянки и перегородила движение для других автомобилей. Полицейские вынесли на гражданку постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил стоянки, что создало препятствие другим участникам дорожного движения) КУоАП.

В полиции напомнили основные правила остановки и стоянки: