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В полиции напомнили правила парковки автомобилей

За нарушение правил парковки полиция может выписать штраф, а инспекция по парковке еще и эвакуировать автомобиль на штрафплощадку.
В полиции рассказали о правилах парковки автомобилей - Auto24

Правила парковки автомобилей

Евгений Гудущан
logo3 декабря, 21:10
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Патрульная полиция Киева выявляет нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для того местах, проводит с руководителями профилактические беседы и составляет соответствующие административные материалы.

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Один из случаев произошел в Голосеевском районе, где водитель автомобиля Toyota припарковала свое авто на месте, предназначенном для лиц с инвалидностью. Инспекторы вынесли на гражданку постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью) КУоАП.

Другое событие произошло в Подольском районе. Там водитель автомобиля Audi нарушила правила стоянки и перегородила движение для других автомобилей. Полицейские вынесли на гражданку постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил стоянки, что создало препятствие другим участникам дорожного движения) КУоАП.

В полиции напомнили основные правила остановки и стоянки:

  • Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине.
  • При отсутствии специально отведенных мест или обочины - разрешается парковка с правого края проезжей части.
  • В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешается с левой стороны дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) или слева, если дорога с односторонним движением.
  • Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка возле них запрещаются.
  • Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда.
  • Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств.
  • Возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах - только задней частью.
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