В полиции напомнили правила парковки автомобилей

Правила парковки автомобилей
Патрульная полиция Киева выявляет нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для того местах, проводит с руководителями профилактические беседы и составляет соответствующие административные материалы.
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Один из случаев произошел в Голосеевском районе, где водитель автомобиля Toyota припарковала свое авто на месте, предназначенном для лиц с инвалидностью. Инспекторы вынесли на гражданку постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью) КУоАП.
Другое событие произошло в Подольском районе. Там водитель автомобиля Audi нарушила правила стоянки и перегородила движение для других автомобилей. Полицейские вынесли на гражданку постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил стоянки, что создало препятствие другим участникам дорожного движения) КУоАП.
В полиции напомнили основные правила остановки и стоянки:
- Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине.
- При отсутствии специально отведенных мест или обочины - разрешается парковка с правого края проезжей части.
- В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешается с левой стороны дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) или слева, если дорога с односторонним движением.
- Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка возле них запрещаются.
- Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда.
- Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств.
- Возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах - только задней частью.