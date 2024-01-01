В поліції нагадали правила паркування автомобілів

Патрульна поліція Києва виявляє порушників, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях, проводить з керманичами профілактичні бесіди та складає відповідні адміністративні матеріали.

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Один з випадків стався у Голосіївському районі, де водійка автомобіля Toyota припаркувала своє авто на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. Інспектори винесли на громадянку постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю) КУпАП.

Інша подія сталася у Подільському районі. Там керманичка автомобіля Audi порушила правила стоянки та перегородила рух для інших автомобілів. Поліцейські винесли на громадянку постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил стоянки, що створило перешкоду іншим учасникам дорожнього руху) КУпАП.

В поліції нагадали основні правила зупинки та стоянки: