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В поліції нагадали правила паркування автомобілів

За порушення правил паркування поліція може виписати штраф, а інспекція з паркування ще й евакуювати автомобіль на штрафмайданчик.
В поліції розповіли про правила паркування автомобілів - Auto24

Правила паркування автомобілів

Євген Гудущан
logo3 грудня, 21:10
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Патрульна поліція Києва виявляє порушників, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях, проводить з керманичами профілактичні бесіди та складає відповідні адміністративні матеріали.

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Один з випадків стався у Голосіївському районі, де водійка автомобіля Toyota припаркувала своє авто на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. Інспектори винесли на громадянку постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю) КУпАП.

Інша подія сталася у Подільському районі. Там керманичка автомобіля Audi порушила правила стоянки та перегородила рух для інших автомобілів. Поліцейські винесли на громадянку постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил стоянки, що створило перешкоду іншим учасникам дорожнього руху) КУпАП.

В поліції нагадали основні правила зупинки та стоянки:

  • Зупинка й стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.
  • За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя — дозволяється парковка з правого краю проїзної частини.
  • У населених пунктах зупинка й стоянка транспортних засобів дозволяється з лівої сторони дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) або ліворуч, якщо дорога з одностороннім рухом.
  • Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка й стоянка біля них забороняються.
  • Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди.
  • Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів.
  • Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною.
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