В полиции напомнили правила проезда через железнодорожный переезд

У патрульной полиции Киевской области напомнили водителям правила проезда через железнодорожный переезд.

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Согласно украинским ПДД движение через железнодорожный переезд запрещается, если:

дежурный по переезду подает сигнал, запрещающий движение (стоит к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом или с руками в стороны);

шлагбаум опущен или начал опускаться;

включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;

за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;

к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:

дорожной разметкой - стоп-линией;

дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";

шлагбаумом;

светофором;

не ближе 10 м до ближайшего рельса.

За нарушение правил движения через железнодорожный переезд на водителя накладывают штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан от 340 до 850 грн.

В некоторых случаях предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.