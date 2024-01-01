В полиции напомнили правила проезда через железнодорожный переезд

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Железнодорожный переезд
У патрульной полиции Киевской области напомнили водителям правила проезда через железнодорожный переезд.
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Согласно украинским ПДД движение через железнодорожный переезд запрещается, если:
- дежурный по переезду подает сигнал, запрещающий движение (стоит к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом или с руками в стороны);
- шлагбаум опущен или начал опускаться;
- включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
- за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
- к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:
- дорожной разметкой - стоп-линией;
- дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
- шлагбаумом;
- светофором;
- не ближе 10 м до ближайшего рельса.
За нарушение правил движения через железнодорожный переезд на водителя накладывают штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан от 340 до 850 грн.
В некоторых случаях предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.