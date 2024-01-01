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В полиции напомнили правила проезда через железнодорожный переезд

Аварии на железнодорожных переездах случаются не часто, но последствия таких ДТП бывают тяжелые.
Правила проезда железнодорожных переездов - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Железнодорожный переезд

Евгений Гудущан
logo21 октября, 10:25
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У патрульной полиции Киевской области напомнили водителям правила проезда через железнодорожный переезд.

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Согласно украинским ПДД движение через железнодорожный переезд запрещается, если:

  • дежурный по переезду подает сигнал, запрещающий движение (стоит к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом или с руками в стороны);
  • шлагбаум опущен или начал опускаться;
  • включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
  • за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
  • к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:

  • дорожной разметкой - стоп-линией;
  • дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
  • шлагбаумом;
  • светофором;
  • не ближе 10 м до ближайшего рельса.

За нарушение правил движения через железнодорожный переезд на водителя накладывают штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан от 340 до 850 грн.

В некоторых случаях предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

#Законодательство #Новости