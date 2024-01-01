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У поліції нагадали правила проїзду через залізничний переїзд

Аварії на залізничних переїздах трапляються не часто, але наслідки таких ДТП бувають тяжкі.
Правила проїзду залізничних переїздів - Auto24

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|

Залізничний переїзд

Євген Гудущан
logo21 жовтня, 10:25
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У патрульній поліції Київської області нагадали водіям правила проїзду через залізничний переїзд.

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Згідно з українськими ПДР рух через залізничний переїзд забороняється, якщо:

  • черговий по переїзду подає сигнал, який забороняє рух (стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом або з руками в сторони);
  • шлагбаум опущений або почав опускатись;
  • увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
  • за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
  • до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:

  • дорожньою розміткою — стоп-лінією;
  • дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";
  • шлагбаумом;
  • світлофором;
  • не ближче як 10 м до найближчої рейки.

За порушення правил руху через залізничний переїзд на водія накладають штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 340 до 850 грн.

У деяких випадках передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

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