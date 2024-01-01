У поліції нагадали правила проїзду через залізничний переїзд

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|
Залізничний переїзд
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У патрульній поліції Київської області нагадали водіям правила проїзду через залізничний переїзд.
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Згідно з українськими ПДР рух через залізничний переїзд забороняється, якщо:
- черговий по переїзду подає сигнал, який забороняє рух (стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом або з руками в сторони);
- шлагбаум опущений або почав опускатись;
- увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
- за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
- до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).
Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед:
- дорожньою розміткою — стоп-лінією;
- дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";
- шлагбаумом;
- світлофором;
- не ближче як 10 м до найближчої рейки.
За порушення правил руху через залізничний переїзд на водія накладають штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 340 до 850 грн.
У деяких випадках передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.