В полиции напомнили правила проезда перекрестка с круговым движением

Круговое движение - это разновидность организации дорожного движения на перекрестках, где по центру расположен островок, вокруг которого движутся транспортные средства. Такие перекрестки имеют вид кольца с некоторым количеством перекрестков дорог. Как уверяет Патрульная полиция Киева, круговые перекрестки предназначены для облегчения движения на дорогах и значительно увеличивают их пропускную способность.

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Согласно ст. 41 ЗУ "О дорожном движении", преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Перед перекрестками с круговым движением должны быть расположены дорожные знаки, которые заранее информируют водителя о необходимости предоставления преимущества в движении. Водители, которые въезжают на сложный перекресток, игнорируя указанные правила, могут создать аварийную ситуацию или совершить ДТП.

Проезжая кольцо, водитель транспортного средства должен следовать своей полосой и не создавать препятствия другим участникам движения. Осуществляя маневр, обязательно использовать сигналы поворотов. В противном случае существует вероятность создания аварийной ситуации.

В полиции напомнили, что за невыполнение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП - штраф 340 гривен.