У поліції нагадали правила проїзду перехрестя з круговим рухом

Круговий рух — це різновид організації дорожнього руху на перехрестях, де по центру розташований острівець, навколо якого рухаються транспортні засоби. Такі перехрестя мають вигляд кільця з деякою кількістю перехрещень доріг. Як запевняє Патрульна поліція Києва, кругові перехрестя призначені для полегшення руху на дорогах та значно збільшують їх пропускну здатність.

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Згідно зі ст. 41 ЗУ "Про дорожній рух", перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Перед перехрестями з круговим рухом мають бути розташовані дорожні знаки, які заздалегідь інформують водія про необхідність надання переваги в русі. Водії, які в’їжджають на складне перехрестя, ігноруючи зазначені правила, можуть створити аварійну ситуацію або скоїти ДТП.

Проїжджаючи кільце, водій транспортного засобу повинен слідувати своєю смугою та не створювати перешкоди іншим учасникам руху. Здійснюючи маневр, обов'язково використовувати сигнали поворотів. В іншому випадку існує ймовірність створення аварійної ситуації.

У поліції нагадали, що за невиконання вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП — штраф 340 гривень.