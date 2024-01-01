В полиции напомнили водителям, что делать в случае воздушной тревоги

В полиции настаивают, что самый важный совет: если, находясь на улице, услышали сигнал воздушной тревоги - проследовать в ближайшее укрытие.

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Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:

остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже.

Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома:

закройте окна, выключите все приборы и свет.

быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Направляйтесь в укрытие и следите за сообщениями официальных источников информации;

если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен".

Также в полиции также напомнили о запрете и юридической ответственности за съемку мест с попаданиями, работу ПВО и публикацию таких материалов.