В полиции напомнили водителям, что делать в случае воздушной тревоги

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В полиции настаивают, что самый важный совет: если, находясь на улице, услышали сигнал воздушной тревоги - проследовать в ближайшее укрытие.
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Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:
- остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
- если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже.
Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома:
- закройте окна, выключите все приборы и свет.
- быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Направляйтесь в укрытие и следите за сообщениями официальных источников информации;
- если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен".
Также в полиции также напомнили о запрете и юридической ответственности за съемку мест с попаданиями, работу ПВО и публикацию таких материалов.