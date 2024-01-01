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У поліції нагадали водіям, що робити у разі повітряної тривоги

Патрульні рекомендують водіям покинути автомобіль та прямувати до найближчого укриття.
У поліції нагадали водіям алгоритм дій у разі повітряної тривоги - Auto24
Євген Гудущан
logo3 лютого, 11:10
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В поліції наполягають, що найважливіша порада: якщо, знаходячись на вулиці, почули сигнал повітряної тривоги — прослідувати в найближче укриття.

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Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:

  • зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:

  • закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.
  • швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
  • якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".

Також в поліції також нагадали про заборону та юридичну відповідальність за фільмування місць з влучаннями, роботу ППО та публікацію таких матеріалів.

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