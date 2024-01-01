У поліції нагадали водіям, що робити у разі повітряної тривоги

В поліції наполягають, що найважливіша порада: якщо, знаходячись на вулиці, почули сигнал повітряної тривоги — прослідувати в найближче укриття.

Читайте також: Скільки нетверезих водіїв спіймала поліція у 2024 році: статистика

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:

зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;

якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:

закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.

швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;

якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".

Також в поліції також нагадали про заборону та юридичну відповідальність за фільмування місць з влучаннями, роботу ППО та публікацію таких матеріалів.