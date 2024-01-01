В полиции рассказали, что нужно возить с собой в автомобиле

Патрульная полиция Киевской области рассказала, что должно быть в каждом автомобиле.

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Отправляясь в дорогу, стоит всегда быть подготовленным к непредсказуемым событиям. Поэтому полиция рекомендует иметь в авто:

набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;

буксировочный трос;

насос или автомобильный компрессор;

герметично закрытую канистру с топливом;

провода для "прикуривания" на случай полной разрядки аккумулятора;

фонарик.

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Особое внимание в полиции акцентируют на аптечке, время от времени рекомендуют проверять сроки годности лекарств, а также наличие бинтов и повязок. Не стоит забывать об огнетушителе и знаке аварийной остановки. Они всегда должны быть в каждом автомобиле.

Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду - наденьте жилет со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения.