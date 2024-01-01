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В полиции рассказали, что нужно возить с собой в автомобиле

Минимальный набор вещей, которые должны быть в автомобиле, регламентирован правилами дорожного движения. Но есть и дополнительный перечень, который может значительно упростить жизнь автомобилисту в трудной ситуации.
Что нужно иметь с собой в автомобиле - Auto24

Что нужно возить с собой в автомобиле

Евгений Гудущан
logo27 января, 13:22
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Патрульная полиция Киевской области рассказала, что должно быть в каждом автомобиле.

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Отправляясь в дорогу, стоит всегда быть подготовленным к непредсказуемым событиям. Поэтому полиция рекомендует иметь в авто:

  • набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
  • буксировочный трос;
  • насос или автомобильный компрессор;
  • герметично закрытую канистру с топливом;
  • провода для "прикуривания" на случай полной разрядки аккумулятора;
  • фонарик.

Клиенты Страховой компании ARX уже привыкли, что решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Аналогичный уровень сервиса ждет и тех, кто пользуется Автогражданкой от Страховой компании АRХ.

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Особое внимание в полиции акцентируют на аптечке, время от времени рекомендуют проверять сроки годности лекарств, а также наличие бинтов и повязок. Не стоит забывать об огнетушителе и знаке аварийной остановки. Они всегда должны быть в каждом автомобиле.

Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду - наденьте жилет со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения.

#Автомобилисту #Советы