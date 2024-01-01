У поліції розповіли, що потрібно возити з собою в автомобілі

Патрульна поліція Київської області розповіла, що повинно бути у кожному автомобілі.

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Вирушаючи у дорогу, варто завжди бути підготовленим до непередбачуваних подій. Тож поліція рекомендує мати в авто:

набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;

буксирувальний трос;

насос або автомобільний компресор;

герметично закриту каністру з паливом;

дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;

ліхтарик.

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Особливу увагу у поліції акцентують на аптечці, час від часу рекомендують перевіряти терміни придатності ліків, а також наявність бинтів та пов’язок. Не варто забувати про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути у кожному автомобілі.

Якщо проблеми з автомобілем трапилися у темну пору доби чи в негоду — одягніть жилет зі світлоповертальними елементами, щоб бути помітними для інших учасників дорожнього руху.