У поліції розповіли, що потрібно возити з собою в автомобілі

Що потрібно возити з собою в автомобілі
Патрульна поліція Київської області розповіла, що повинно бути у кожному автомобілі.
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Вирушаючи у дорогу, варто завжди бути підготовленим до непередбачуваних подій. Тож поліція рекомендує мати в авто:
- набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;
- буксирувальний трос;
- насос або автомобільний компресор;
- герметично закриту каністру з паливом;
- дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;
- ліхтарик.
Клієнти Страхової компанії ARX вже звикли, що рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Аналогічний рівень сервісу чекає й на тих, хто користується Автоцивілкою від Страхової компанії АRХ.
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Особливу увагу у поліції акцентують на аптечці, час від часу рекомендують перевіряти терміни придатності ліків, а також наявність бинтів та пов’язок. Не варто забувати про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути у кожному автомобілі.
Якщо проблеми з автомобілем трапилися у темну пору доби чи в негоду — одягніть жилет зі світлоповертальними елементами, щоб бути помітними для інших учасників дорожнього руху.