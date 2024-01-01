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В поліції назвали головні причини аварійності у 2024 році

Головною причиною аварій навивають перевищення швидкості. Але про яку саме швидкість йде мова, безпечну чи встановлену, в офіційному звіті поліції не уточнюють.
Названо причини аварійності в 2024 році - Auto24
Євген Гудущан
logo23 січня, 15:02
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За 2024 рік поліцією за офіційними даними зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3202 особи та 32 023 людини отримали травми. Про це пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Основні причини:

  • перевищення безпечної або встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП);
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть.

Види ДТП із потерпілими:

  • зіткнення (41,7%);
  • наїзд на пішохода (26,7%);
  • наїзд на перешкоду (12,2%).

1000 ДТП зафіксовано через перебування водіїв у стані наркотичного сп’яніння (у тому числі алкогольного). В таких ДТП 110 осіб загинуло та 1302 — травмовано.

4563 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, в яких 180 дітей загинуло та 5225 дітей травмовано.

За рік сталося 6877 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 983 особи та 6357 — травмовано.

Поліція продовжує слідкувати за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM та системи автофіксації, штрафуючи водіїв на 340 або 1700 грн. За допомогою системи автофіксації, упродовж 2024 року винесено 4 361 914 постанов, а у не автоматичному режимі поліцейські винесли 644 102 постанови.

Продовжується посилений режим патрулювання. Присутність автопатрулів на дорогах, збільшено на +120 екіпажів.

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