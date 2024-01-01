В полиции назвали главные причины аварийности в 2024 году

За 2024 год полицией по официальным данным зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3202 человека и 32 023 человека получили травмы. Об этом пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Основные причины:
- превышение безопасной или установленной скорости движения (39,4% от всех ДТП);
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков.
Виды ДТП с пострадавшими:
- столкновение (41,7%);
- наезд на пешехода (26,7%);
- наезд на препятствие (12,2%).
1000 ДТП зафиксировано из-за пребывания водителей в состоянии наркотического опьянения (в том числе алкогольного). В таких ДТП 110 человек погибли и 1302 - травмированы.
4563 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 180 детей погибли и 5225 детей травмированы.
За год произошло 6877 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 983 человека и 6357 - травмированы.
Полиция продолжает следить за соблюдением скоростного режима с помощью приборов TruCAM и системы автофиксации, штрафуя водителей на 340 или 1700 грн. С помощью системы автофиксации, в течение 2024 года вынесено 4 361 914 постановлений, а в не автоматическом режиме полицейские вынесли 644 102 постановления.
Продолжается усиленный режим патрулирования. Присутствие автопатрулей на дорогах, увеличено на +120 экипажей.